مدير طب القوات المسلحة: طلاب الكليات العسكرية السبع يندمجون معا خلال 90 يوما

أكد اللواء طبيب أيمن محمد شوقي مدير كلية طب القوات المسلحة، أن طلاب الكليات العسكرية السبعة يندمجون معا خلال 90 يوم لتحويلهم من الحاله المدنية الى العسكرية.

واضاف اللواء طبيب أيمن محمد شوقي مدير كلية طب القوات المسلحة، في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن اول دفعه خرجت المصالحه كانت في عام 2019، مضيفا أن

كان يتم تاهيل خليج كليه الطب من الجامعات المدنيه لمده عام ليصبح ضابطا.

وتابع اللواء طبيب أيمن محمد شوقي مدير كلية طب القوات المسلحة، أن الطالب يدرس مواد طبية عسكريى خلال فتره الدراسة بالكليه مثل مواد جراحه وطب الميدان وطب الاعماق والطيران.



