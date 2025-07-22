مدير طب القوات المسلحة: لا يوجد كتاب في كلية الطب وإنما يعتمد الطلاب على الأبحاث بشكل مستمر

أكد اللواء طبيب أيمن محمد شوقي مدير كلية طب القوات المسلحة، أن بدانا تطوير المناهج كلها من خلال التعامل مع جامعات في أيرلندا.



وأضاف اللواء طبيب أيمن محمد شوقي مدير كلية طب القوات المسلحة، في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن لا يوجد كتاب في كلية الطب وانما يعتمد الطلاب على الأبحاث بشكل مستمر، متابعاً أن يتم تأهيل طلاب كلية الطب على الابداع والتطوير بشكل مستمر.

وتابع اللواء طبيب أيمن محمد شوقي مدير كلية طب القوات المسلحة، أن يتم توزيع الخريجين الخدمة في كل تشكيلات العسكرية بالقوات المسلحة.