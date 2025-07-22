طب القوات المسلحة: ألف خريج من الكلية سجلوا أوراقهم للحصول على الماجستير والدكتوراة

أكد اللواء طبيب أيمن محمد شوقي مدير كلية طب القوات المسلحة، أن ألف خريج من كلية طب القوات المسلحة سجلوا اوراقهم للحصول على ماجستير والدكتوراه.

واضاف اللواء طبيب أيمن محمد شوقي مدير كلية طب القوات المسلحة، في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن لدينا توجه ما قيادة القوات المسلحه بخدمة ورعايه المجتمع المدني مثل المجتمع العسكري.

وتابع اللواء طبيب أيمن محمد شوقي مدير كلية طب القوات المسلحة، أن ارسال أطباء من خريج الكلية العسكرية ومن تخصصات مختلفه لخدمه الأهالي.



