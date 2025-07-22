زيزو: الفوز شعار الأهلي دائما.. وسعيد باستقبال الجماهير

أعرب أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي المنضم حديثًا، عن سعادته الكبيرة ببداية مشواره مع القلعة الحمراء، مؤكدًا أن الفوز هو الشعار الدائم للفريق.

وقال زيزو في تصريحات إعلامية: "الفوز هو شعار الأهلي دائمًا، وأتطلع لبداية الموسم بكل شغف. سعيد جدًا باستقبال جماهير الأهلي لي، وأسعى بكل قوة لإسعادهم وتقديم أفضل ما لدي".

وأضاف أنه يشعر براحة نفسية كبيرة منذ انضمامه للنادي، مشيرًا إلى أن الأجواء في التدريبات كانت إيجابية ومليئة بالحماس.

واختتم زيزو تصريحاته بالتأكيد على أنه يتطلع لتحقيق البطولات مع الفريق وكتابة فصل جديد من النجاح داخل جدران النادي الأهلي.