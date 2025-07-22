زيزو: استقبال جماهير الأهلي أسعدني.. وأشعر براحة نفسية كبيرة منذ اليوم الأول

عبّر النجم أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه شعر براحة نفسية كبيرة منذ لحظة انضمامه، وأن الأجواء داخل الفريق تمنحه دافعًا قويًا لتقديم أفضل ما لديه.

وقال زيزو في تصريحات إعلامية:"من أول يوم مع الأهلي وأنا حاسس براحة نفسية كبيرة. بعد ما رجعت من أمريكا، أول تدريب لينا كان في ستاد التتش، وكان فيه احتفالية من الجماهير واستقبال رائع، ودي حاجة فرحتني جدًا".

وأضاف:"كنت مبسوط جدًا بالتدريب في ستاد التتش، وحاسس إن المرحلة الجاية هتكون مميزة مع الأهلي بإذن الله".