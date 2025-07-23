«التاجي» يكشف سر قبوله شخصية «فوزي» في العتاولة: مختلفة ولم أقدّمها من قبل

أكد الفنان محمد التاجي أنه قَبِلَ تجسيد شخصية "فوزي" في مسلسل العتاولة لأنه لم يُقدِّم مثل هذه الشخصية من قبل.

وقال محمد التاجي، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز":

"لازم الممثل يؤدي أدوار مختلفة في مشواره الفني، وتكون أدوارًا فنية متنوعة بين الدراما والكوميديا والأدوار الشريرة."

وتابع التاجي:

"أنا ماخفتش من تجسيد شخصية فوزي في مسلسل العتاولة، لكن شركة الإنتاج هي اللي خافت من الشخصية دي."

وفي سياق متصل، أكد التاجي أن جده لم يكن مشجعًا له على السير في هذا الطريق، مضيفًا:

"لم يكن يشجعني، ربما لأنه كان يرى أن الطريق شاق، وكان يشفق عليّ من المعاناة التي مرّ بها هو شخصيًا، وعندما بدأت أخوض التجربة بنفسي، أدركت كم هو طريق صعب ومرهق."

وتابع قائلًا:

"حين كبرت ورأيت الأمور من موقعه، فهمت وجهة نظره. لم يكن معارضًا لي بقدر ما كان يتعامل بحكمة وحذر، وربما خاف أن يُساء إلى اسمه إذا دخل هذا المجال شخص غير موهوب. كان دائمًا يقول لي: إذا كنت مصرًّا على أن تسلك هذا الطريق، فامضِ فيه.. لكنه لم يمدّ لي يد العون أو يفتح لي الأبواب."

