استقرار أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025

شهدت أسعار اللحوم الحمراء – سواء البلدية أو المستوردة – استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23 يوليو2025 ٠

أسعار اللحوم البلدية:

اللحم الكندوز البلدي: بين300 و400 جنيه للكيلو حسب المنطقة وجودة اللحوم

عرق الفلتو البلدي: 420 جنيهًا للكيلو

اللحم الضأن البلدي: بين 300 و350 جنيهًا للكيلو

اللحم البتلو: 408.5 جنيهًا للكيلو

اللحم الموزة: نحو 295 جنيهًا للكيلو

وش الفخدة: 300 جنيه للكيلو

عرق الفلتو: 420 جنيهًا للكيلو

الكبدة البلدي: بين 250 و450 جنيهًا للكيلو

اللحم المفروم: 240 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم المستوردة:

اللحوم السودانية: نحو 285 جنيهًا للكيلو

اللحوم الهندية: بين 260 و310 جنيهات للكيلو

اللحوم البرازيلية: تبدأ من 320 جنيهًا للكيلو

ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار نتيجة الرقابة على الأسواق وتوفير كميات مناسبة من اللحوم من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الحكومية، لتخفيف الأعباء على المواطنين٠