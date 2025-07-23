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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"الحماية المدنية" تختبر أنظمة الحريق لأبراج المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

بناء على توجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، وفي إطار خطة التشغيل الابتدائي للأبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، قامت طواقم الحماية المدنية بالعاصمة بتنفيذ تجربة حريق شاملة داخل الأبراج الإدارية ,CO1 , CO6, C12، وذلك لاختبار أنظمة الحماية وكفاءة تجهيزات السلامة.

وشملت التجربة اختبار أنظمة سحب الدخان وتشغيل إنذارات الحريق ومعاينة مسالك الهروب وسلامتها، واختبار وتشغيل الطلمبات وتشغيل كافة الأنظمة المرتبطة بالسلامة والتحقق من جاهزية المبنى لاستقبال المرافق العامة والتشغيل الفعلي.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها فرق الدفاع المدني لضمان مطابقة الأبراج للمعايير المعتمدة العالمية في مجال السلامة والوقاية من الحريق.

وبذلك، يكون إجمالي ما تمّت معاينته من قبل طاقم الحماية المدنية حتى تاريخه عدد (6) أبراج إدارية ضمن مراحل التسليم الابتدائي، وجارٍ التنسيق لمعاينة باقي الأبراج الإدارية والسكنية، وفقًا للخطة الزمنية المعدّة لتشغيل المباني.

جدير بالذكر أن منطقة الأعمال المركزية تضم البرج الأيقوني أطول برج فى أفريقيا بارتفاع نحو ٤٠٠ متر، بأنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري)، حيث يضم أحد الفنادق العالمية التى تعمل لأول مرة  فى مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من الخدمات (رجال الأعمال – خدمات ترفيهية – تجارية – فندقية)، و40 طابقاً للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقاً للفندق بها 183 غرفة، بمسطحات اجمالية ٢٦٦الف متر مربع.

كما تضم منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، مقسمة كما يلى، 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، بمساحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ 64 م.

الهلالية مكونة من 4 أبراج متصلة بأنشطة فندق وشقق فندقية وخدمات عامة متعددة الاستخدامات مقسمة كما يلى 10 أبراج بأنشطة بناء على توجيهات المهندس شريف الشربينى الشربينى وزير الإسكان والمرافق المجتمعات

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