راندا البحيري تشارك جمهورها صورًا مع هبة مجدي: بحبها

عبرت الفنانة راندا البحيري عن حبها وتقديرها لزميلتها الفنانة هبة مجدي، من خلال رسالة لطيفة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام».

وشاركت البحيري مجموعة من الصور التي تجمعها بهبة مجدي، وعلقت عليها بكلمات بسيطة وعفوية قائلة: “بحبها”.

مسلسل «حرب الجبالى» من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم أحمد رزق، هبة مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين، وهو من قصة سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

أحداث مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” فى إطار دراما شعبية فى أحد الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.