مع إعلان نتيجة الثانوية.. نائب: الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات تخصصات مطلوبة لسوق العمل

قال النائب محمد كمال مرعي ، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عن المجالات المطلوبة في سوق العمل ، تزامنا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة .

وأكد أننا فى مصر فى حاجة إلى تخصصات مطلوبة لسوق العمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة حيث أصبح توجها عالميا فى إطار سياسة الدولة.

وأشار مرعى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى إنه حينما يكون لدينا شباب مؤهل فنيا ولديه مهارات سيكون لدينا منتج جيد مما سيساهم فى تقليل الاستيراد وتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضح رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان أن هناك أيضا فى مجال التعليم تخصصات مطلوبة لسوق العمل فى مراكز التكنولوجيا بمحطة الضبعة للطاقة النووية.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025.. وفقًا لنتائج 2024

استنادًا إلى الحدود الدنيا التي تم إعلانها في تنسيق الجامعات 2024، نستعرض المؤشرات الاسترشادية لتنسيق الجامعات 2025:

الطب البشري: 93.17%

طب الأسنان: 92.68%

الصيدلة: 91.70%

العلاج الطبيعي: 92.19%

الهندسة: 88.65%

الحاسبات والمعلومات (رياضة): 83.41%

الإعلام: 83.17%

السياسة والاقتصاد: 85.12%

الألسن: 84.41%

التمريض: 84.41%

الآثار: 78%

التجارة: 68.70%

الآداب: 60.85%

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2024.. تفاصيل بالأرقام

بلغ عدد طلاب المرحلة الأولى في تنسيق 2024 حوالي 113,200 طالب وطالبة، وتوزعت النسب على النحو التالي:

الشعبة الحد الأدنى بالدرجات النسبة المئوية عدد الطلاب علمي علوم 371 درجة فأكثر 90.48% فأكثر 23,850 علمي رياضة 357 درجة فأكثر 87.07% فأكثر 15,355 أدبي 280 درجة فأكثر 68.29% فأكثر 73,995

خطوات معرفة مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 من خلال الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي، واستخدام بياناتهم الرسمية.

https://www.tansik.digital.gov.eg/

كما يُنصح بالاطلاع على تنسيق العام الماضي، مع وضع فروق طفيفة في الاعتبار ناتجة عن نسب النجاح وتوزيع المجاميع هذا العام.