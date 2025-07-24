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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قطاع الأعمال: القابضة المعدنية تستهدف استثمارات 11 مليار جنيه خلال 2025-2026

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام
علياء فوزى

قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تستهدف 11 مليار استثمارات خلال العام المالي الحالي 2025-2026.

جاء ذلك في تصريحات صحفية علي هامش المؤتمر الصحفي الذى عقده مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أن هذه الاستثمارات تشمل مشروعات للتطوير، وبرامج صيانة مكثفة، ومشروعات جديدة تهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية. 

وتابع" تستهدف ميزانية القابضة للصناعات المعدنية لعام 2025/ 2026 إيرادات بقيمة 74 مليار جنيه، مع أرباح مستهدفة تبلغ 21 مليار جنيه". 

وأكد أن قطاع الأعمال العام يشهد تطوراً ملحوظاً ويحقق نتائج إيجابية ملموسة، مساهماً بفاعلية في الاقتصاد الوطني ومحققاً أرباحاً جيدة جداً للمجتمع. 

تطوير الأصول المملوكة للدولة

وأكد شيمي أن القطاع يتبنى استراتيجية شاملة تركز على الاستدامة كهدف رئيسي لضمان استمرارية المصانع وتطوير الأصول المملوكة للدولة. 

ونوه بأن يتم البحث عن شركاء عالميين لتطوير وصيانة الأصول الصناعية، مع دول تشمل الصين، الهند، إيطاليا، إسبانيا، وغيرها لتعزيز التصنيع والاستثمار.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى إمكانية التعاون مع روسيا وغيرها من الدول المتميزة في صناعة الألومنيوم لتطوير  مصنع الألومنيوم بنجع حمادي الذي يعود تاريخه إلى عام 1975، لضمان استمرارية تشغيله وتحديثه تكنولوجياً،  كما جاري البحث عن خبرات متخصصة في صناعة اليوريا والأمونيا.

وأوضح شيمي، أنه جاري التعاون مع شركات إيطالية  لتطوير وتجديد مشروع الدلتا وتوفير الآلات والمعدات اللازمة، لافتا إلى وجود مفاوضات مستمرة مع المستثمر السابق في «عمر أفندي» للوصول إلى حلول بشأن الوضع الحالي.

وزير قطاع الأعمال العام القابضة للصناعات المعدنية استثمارات مشروعات جديدة صناعة اليوريا

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