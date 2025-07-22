شيمي: نستهدف تحسين مستوى أداء الشركات لزيادة حجم أعمالها وإيراداتها

قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة حسن علام التابعة للشركة القابضة للتشييد تخطط للتوسع في ليبيا عبر شراكات لتطوير البنية التحتية في السوق الليبي، إلى جانب التوسع في مشاريعها بالسوق العراقي.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن ذلك يأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير شركاتها التابعة وتعظيم العوائد بما يعود على الوزارة والاقتصاد المصري.

وتابع “شركة مختار إبراهيم للمقاولات تعمل على توسعة رقعتها في سلطنة عمان وأبوظبي خلال الفترة المقبلة، حيث تجرى مفاوضات لمشاريع جديدة”.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تسعى إلى تحسين مستوى أداء الشركات لزيادة حجم أعمالها وحجم إيرادات شركاتها، وبذلك تحصل على فرص أكبر لمشروعات ضخمة.