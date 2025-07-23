القبض على سيدة غسلت 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات

قامت الأجهزة الأمنية ، بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال إحدى السيدات لقيامها بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطها فى الإتجار بالمواد المخدرة.

واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الإسكندرية) لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتها إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).

قدرت تلك الممتلكات بـ (80) مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.