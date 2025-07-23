صفقات قوية.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

زف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن صفقات الموسم الجديد.

وقال شوبير عبر برنامجة الاذاعي :هناك صفقات قوية ستتم خلال الفترة المقبلة، مما سيجعل الزمالك ينافس بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية.

وتابع: التحضيرات للموسم الجديد جارية بشكل مكثف، و الجهاز الفني بقيادة المدير الفني باتريس كارتيرون يعمل على تجهيز اللاعبين بشكل جيد لبداية الموسم.

و أضاف: جماهير الزمالك يمكنها أن تتوقع الكثير من الإيجابيات في الموسم القادم، و الفريق سيكون على أتم استعداد لتحقيق النجاحات والبطولات.

وأنهى نادي الزمالك اتفاقه بشكل رسمي مع 5 لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ومن المنتظر الإعلان عنهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

تأتي هذه التحركات في إطار خطة الإدارة لدعم الفريق بعناصر مميزة وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، من أجل بناء فريق قادر على المنافسة بقوة في الموسم الجديد.