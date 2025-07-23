شوبير: ريبيرو يرفض إعارة عمر كمال ويتمسك به في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن رؤية المدير الفني للنادي الأهلي، الإسباني خوسيه ريبيرو، بشأن مركز الظهير الأيمن داخل صفوف الفريق، مؤكدًا أن المنافسة أصبحت مفتوحة بعد تألق عمر كمال في التدريبات.

وقال شوبير، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»:"محمد هاني كان ضامن مكانه بنسبة 100%، لكن ريبيرو يرى أن عمر كمال لاعب مميز، والأهلي لم يستفد منه حتى الآن، ولذلك قرر رفض إعارته إلى سيراميكا كليوباترا."

وأضاف شوبير أن الجهاز الفني ينوي استغلال جميع العناصر المتاحة في الموسم الجديد، خاصة في ظل الزخم الكبير داخل القائمة والمنافسة القوية بين اللاعبين في كل المراكز.