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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مؤتمر جماهيري لدعم مرشح الجبهة الوطنية بالمنوفية.. والحزب يدعو للمشاركة بقوة

مؤتمر جماهيري لدعم محمد موسى مرشح الجبهة الوطنية بالمنوفية
مؤتمر جماهيري لدعم محمد موسى مرشح الجبهة الوطنية بالمنوفية
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

نظم أهالي مركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، دعمًا للمرشح محمد إبراهيم محمد موسى، مرشح حزب الجبهة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بحضور النائب أحمد حجازي، أمين الحزب بمحافظة المنوفية، وعدد من القيادات الشعبية والتنظيمية، وسط حضور جماهيري واسع من أبناء الدائرة.

وخلال كلمته، وجه المرشح محمد موسى خالص الشكر والتقدير لأهالي بركة السبع، مشيدًا بدورهم الوطني وتفاعلهم المستمر معه، مؤكّدًا أن هذا الالتفاف الشعبي هو دافع قوي له لمواصلة جهوده وخدمة أهله في كل ربوع المحافظة.

وقال "موسى" : "أنتم السند الحقيقي، وتحركاتكم المستمرة في دعمي تاج على رأسي، وسأظل عند حسن ظنكم دائمًا".

ودعا المرشح محمد موسى أهالي مركز بركة السبع وكافة دوائر محافظة المنوفية إلى النزول والمشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكّدًا أن صوت المواطن هو أساس دفع مسيرة الإصلاح.

كما استعرض أبرز ملامح رؤية حزب الجبهة الوطنية التي ترتكز على دعم التنمية المستدامة، وتمكين الشباب والمرأة، وتطوير بيئة الاستثمار، وتحسين الخدمات الأساسية في المحافظات وغيرها من سبل لدفع عجلة التنمية المستدامة وتحسين الخدمة للمواطن، مشيرًا إلى أن الحزب ينطلق من قاعدة قوية من العمل المؤسسي وخدمة المواطن.

من جانبه، أكد النائب أحمد حجازي، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنوفية، أن اختيار الحزب للمرشح محمد موسى جاء بناءً على ما يتمتع به من رصيد واسع بين أبناء المحافظة، ومكانته الكبيرة في الشارع، إلى جانب نشاطه الملحوظ في العمل العام والمجتمعي وحرصه الدائم على التواجد وسط المواطنين.

وأضاف: "نثق في قدرته على تمثيل الحزب خير تمثيل تحت قبة مجلس الشيوخ، والتفاعل بوعي ومسؤولية مع متطلبات المرحلة القادمة".

بركة السبع المنوفية انتخابات مجلس الشيوخ 2025 حزب الجبهة الوطنية مسيرة الإصلاح

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