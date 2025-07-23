بعد انهيار الصفقة .. هانكو يتجه لمقاضاة النصر السعودي

أكد تقرير صحفي أن دافيد هانكو، مدافع فينورد الهولندي، يتجه لتقدم شكوى ضد نادي النصر السعودي.



وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية، فإن السبب وراء إلغاء النصر التعاقد مع دافيد هانكو خلال الساعات الماضية، رغم حسم فيرناندو هييرو جميع التفاصيل مع اللاعب، هو المدير التنفيذي الجديد سيميدو.

وأضافت أن هانكو غاضبا مما حدث من جانب مسئولو نادي النصر، خاصة وأنه وصل إلى معسكر النادي، ولم يجد أي شخص يستقبله داخل معسكر الفريق.

هانكو يتجه لشكوى النصر



وتابعت أن المدافع السلوفاكي يتجه إلى تقديم شكوي ضد نادي النصر، بسبب ما حدث من المسئولين وإلغاء قرار التعاقد معه.

يذكر أن نادي النصر تعاقد مؤخراً مع خورخي خيسوس مدرب الهلال السابق، لقيادة الفريق الموسم المقبل.

كما جدد النصر عقد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمدة عامين.