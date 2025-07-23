لقطات من مران الأهلي اليوم.. صور

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من مران الأهلي اليوم، الأربعاء، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب شوبير: "لقطات من مران الأهلي اليوم".

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته ظهر اليوم بمدينة طبرقة التونسية، ضمن معسكر الإعداد الخارجي استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.

بدأ المران بمجموعة من الفقرات البدنية التي استغرقت حوالي ٣٠ دقيقة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية، بينما أدى حراس المرمى مرانا قويا شهد تنفيذ العديد من التدريبات المتنوعة.

كان الفريق قد حقق الفوز في أولى مبارياته الودية بمعسكر الإعداد على حساب فريق الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، في تجربة ودية شهدت مشاركة قوية من جانب اللاعبين.

ويختتم الأهلي معسكره المقام في مدينة طبرقة التونسية يوم السبت المقبل قبل العودة إلى القاهرة لاستكمال بقية فترة الإعداد.