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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البحرين تعلن إقامة بعثة دبلوماسية دائمة في بيروت

ملك البحرين
ملك البحرين
محمود نوفل


أعلن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إقامة بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت.

جاء ذلك علي هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس اللبناني جوزاف عون الي المنامة.


وأكد ملك البحرين علي أهمية تفعيل اللجنة البحرينية- اللبنانية المشتركة لتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقات المبرمة، واستكشاف المزيد من الفرص الواعدة التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين وتعود عليهما بالخير والنفع.


وقال: "ولطالما استقبلت البحرين الوافدين من أهل لبنان والمحبين لها، وحرصت على أن تكون إقامتهم فيها محل ترحيب واهتمام، تقديراً للخدمات التي قدموها ولا يزالون يقدمونها لبلادنا. كما يهمنا، في المقابل، ألا تستمر معاناة لبنان باستقبال من يستغل أجواء الحرية والانفتاح فيها، وبدلاً من أن يَمتن لضيافتها، يسيء إليها ويكلفها أغلى الأثمان، وهو ما نرفضه ونرجو عدم تكراره".

كما توجه ملك البحرين إلى عون قائلاً: "إن مملكة البحرين تحرص دائماً على الوقوف إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ولا سيّما في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، إذ نؤكد على دعمنا الكامل للمساعي اللبنانية الهادفة إلى تعزيز السيادة والوحدة الوطنية . كما نجدد تأييدنا التام لجهود فخامتكم والحكومة اللبنانية، بما يضمن مصلحة الشعب اللبناني، ويعيد للبنان مكانته الريادية في محيطه العربي والدولي".

وختم  : "إننا على ثقة بأن لبنان، بقيادتكم الحكيمة، سينهض من جديد ليعود، كما عهدناه دائماً، موطناً للوحدة والسلام والتعايش الإنساني، وليبقى هذا البلد الجميل منارةً للمشرق العربي، وبوابةً للاستقرار الإقليمي المنشود. 

البحرين ملك البحرين لبنان جوزاف عون بعثة دبلوماسية دائمة

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