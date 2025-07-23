اشتراكات المترو 2025 .. إليك تفاصيل الأسعار الشهرية والربع سنوية والسنوية لكل فئة

توفر هيئة مترو الأنفاق باقات اشتراكات مخفضة تتيح للجمهور توفيرًا كبيرًا في تكلفة التنقل اليومي، مع مراعاة الفئات المختلفة مثل كبار السن، والطلبة، ومصابي وأسر الشهداء، وذوي الهمم. وتنقسم الاشتراكات حسب نوعية الجمهور، سواء شهرية أو ربع سنوية أو سنوية.
أولًا: الاشتراكات للجمهور العادي
الاشتراك الشهري:
منطقة واحدة: 310 جنيهات
منطقتان: 365 جنيهًا
ثلاث / أربع مناطق: 425 جنيهًا
خمس / ست مناطق: 600 جنيه
الاشتراك الربع سنوي:
منطقة واحدة: 835 جنيهًا
منطقتان: 990 جنيهًا
ثلاث / أربع مناطق: 1250 جنيهًا
خمس / ست مناطق: 1670 جنيهًا
الاشتراك السنوي:
خطان: 4235 جنيهًا
ثلاثة خطوط: 5335 جنيهًا
ثانيًا: اشتراكات كبار السن (فوق 60 عامًا)
يحصل كبار السن على تخفيض يزيد على 50% من قيمة الاشتراك.
الاشتراك الشهري:
منطقة واحدة: 220 جنيهًا
منطقتان: 290 جنيهًا
ثلاث / أربع مناطق: 415 جنيهًا
خمس / ست مناطق: 470 جنيهًا
الاشتراك الربع سنوي:
منطقة واحدة: 660 جنيهًا
منطقتان: 865 جنيهًا
ثلاث / أربع مناطق: 1125 جنيهًا
خمس / ست مناطق: 1270 جنيهًا
ثالثًا: اشتراكات مصابي وأسر الشهداء (ربع سنوي فقط)
منطقة واحدة: 420 جنيهًا
منطقتان: 495 جنيهًا
ثلاث / أربع مناطق: 595 جنيهًا
خمس / ست مناطق: 835 جنيهًا
أسعار تذاكر المترو العادية
حتى 9 محطات: 8 جنيهات (كبار السن 4 جنيهات)
من 10 إلى 16 محطة: 10 جنيهات (كبار السن 5 جنيهات)
من 17 إلى 23 محطة: 15 جنيهًا (كبار السن 8 جنيهات)
أكثر من 23 محطة: 20 جنيهًا (كبار السن 10 جنيهات)
سعر موحد لذوي الهمم: 5 جنيهات فقط
وتحث الهيئة جمهور الركاب على الاستفادة من الاشتراكات التي تسهم في تقليل تكلفة التنقل بشكل كبير، وتسهّل حركة المواطنين اليومية داخل القاهرة الكبرى.