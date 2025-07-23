اشتراكات المترو 2025 .. إليك تفاصيل الأسعار الشهرية والربع سنوية والسنوية لكل فئة

توفر هيئة مترو الأنفاق باقات اشتراكات مخفضة تتيح للجمهور توفيرًا كبيرًا في تكلفة التنقل اليومي، مع مراعاة الفئات المختلفة مثل كبار السن، والطلبة، ومصابي وأسر الشهداء، وذوي الهمم. وتنقسم الاشتراكات حسب نوعية الجمهور، سواء شهرية أو ربع سنوية أو سنوية.

أولًا: الاشتراكات للجمهور العادي

الاشتراك الشهري:

منطقة واحدة: 310 جنيهات

منطقتان: 365 جنيهًا

ثلاث / أربع مناطق: 425 جنيهًا

خمس / ست مناطق: 600 جنيه

الاشتراك الربع سنوي:

منطقة واحدة: 835 جنيهًا

منطقتان: 990 جنيهًا

ثلاث / أربع مناطق: 1250 جنيهًا

خمس / ست مناطق: 1670 جنيهًا



الاشتراك السنوي:

خطان: 4235 جنيهًا

ثلاثة خطوط: 5335 جنيهًا

ثانيًا: اشتراكات كبار السن (فوق 60 عامًا)

يحصل كبار السن على تخفيض يزيد على 50% من قيمة الاشتراك.

الاشتراك الشهري:

منطقة واحدة: 220 جنيهًا

منطقتان: 290 جنيهًا

ثلاث / أربع مناطق: 415 جنيهًا

خمس / ست مناطق: 470 جنيهًا



الاشتراك الربع سنوي:

منطقة واحدة: 660 جنيهًا

منطقتان: 865 جنيهًا

ثلاث / أربع مناطق: 1125 جنيهًا

خمس / ست مناطق: 1270 جنيهًا

ثالثًا: اشتراكات مصابي وأسر الشهداء (ربع سنوي فقط)

منطقة واحدة: 420 جنيهًا

منطقتان: 495 جنيهًا

ثلاث / أربع مناطق: 595 جنيهًا

خمس / ست مناطق: 835 جنيهًا

أسعار تذاكر المترو العادية

حتى 9 محطات: 8 جنيهات (كبار السن 4 جنيهات)

من 10 إلى 16 محطة: 10 جنيهات (كبار السن 5 جنيهات)

من 17 إلى 23 محطة: 15 جنيهًا (كبار السن 8 جنيهات)

أكثر من 23 محطة: 20 جنيهًا (كبار السن 10 جنيهات)

سعر موحد لذوي الهمم: 5 جنيهات فقط



وتحث الهيئة جمهور الركاب على الاستفادة من الاشتراكات التي تسهم في تقليل تكلفة التنقل بشكل كبير، وتسهّل حركة المواطنين اليومية داخل القاهرة الكبرى.