السابع على الجمهورية علمي علوم: النجاح محتاج فهم مش حفظ.. والتوفيق من ربنا أولا وأخيرا

عبّر الطالب عبد الرحمن شوقي، الحاصل على المركز السابع على مستوى الجمهورية في شعبة علمي علوم، عن سعادته الكبيرة بالإنجاز الذي حققه، موجّهًا الشكر لأسرته وكل من دعمه طوال العام الدراسي.

وقال عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "كنت متوقع أجيب مجموع عالي إن شاء الله، لكن فكرة إني أكون من الأوائل كانت مجرد احتمال، مش يقين. التوفيق من عند ربنا أولاً وأخيرًا، حتى داخل اللجنة".

وعن طريقته في الاستعداد للثانوية العامة، أوضح عبد الرحمن أن سر النجاح يكمن في الفهم لا الحفظ، قائلاً: "كنت بحاول أستوعب المنهج قدر الإمكان وأفهم المواد بعمق، مش مجرد حفظ وخلاص.. اللي مش فاهمه أحاول أرجع له، وأحل كتير، لكن بفهم مش بتكرار".

وأشار إلى أن إدارة الوقت والمذاكرة الهادئة من العوامل المهمة: "كنت بحاول أشتغل على المنهج من غير توتر، أفكر وأنا بذاكر، وأفهم كل نقطة كويس.. اللي يتعامل مع المادة على إنها شيء لازم يفهمه، هيوصل بإذن الله".

وعن طموحه المستقبلي، كشف عبد الرحمن عن رغبته في دخول المجال الطبي ولكن برؤية مختلفة، قائلاً: "أنا مهتم بالمجال الطبي، بس بطريقة مختلفة شوية عن التقليدي، عايز أدرس حاجة أقدر أكون مميز فيها وأسهم بشكل مفيد في المجتمع".

ونصح عبد الرحمن طلاب الثانوية العامة المقبلين على الامتحانات: "مافيش حاجة مؤكدة 100%، لكن خذ بالأسباب، وذاكر بتركيز، وافهم مش تحفظ، وسِيب الباقي على ربنا".