أتلتيكو مدريد يعلن ضم صفقة جديدة رسميا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن تعاقده رسميًا مع الظهير الأيمن مارك بوبيل قادمًا من صفوف فريق ألميريا، لمدة 5 مواسم حتى صيف 2030، مقابل 18 مليون يورو .

وخضع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا للفحص الطبي في مركز "فيثاس - إنفيكتوم" للطب الرياضي عالي الأداء، قبل أن ينتقل إلى مقر النادي في مجمع "متروبوليتانو"، حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي للنادي ميغيل أنخيل خيل.

ويمثل مارك بوبيل أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإسبانية، حيث شارك مع منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا في بطولة أوروبا الأخيرة، كما كان ضمن التشكيلة التي توّجت بذهبية أولمبياد باريس 2024 تحت قيادة المدرب سانتي دينيا.

ويبلغ بوبيل من الطول 1.90 مترًا، ويتميّز بقوته البدنية وسرعته على الرواق الأيمن، ما يجعله إضافة مميزة لكتيبة المدرب دييغو سيميوني في الموسم المقبل.