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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عواد يحصل على راحة من التدريبات بعد شكواه من آلام في الظهر..تفاصيل

محمد عواد
محمد عواد
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط حصول اللاعب محمد عواد حارس مرمي نادي الزمالك يحصل على راحة من تدريبات الزمالك الجماعية بعد شكواه من آلام في الظهر.


وكتبها الباسط  عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛"محمد عواد يحصل على راحة من تدريبات الزمالك الجماعية بعد شكواه من آلام في الظهر".

أدى محمد عواد ومحمد صبحي ومهدي سليمان ومحمود الشناوي، رباعي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي، في إطار معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية، استعداداً للموسم المقبل.


وخاض الرباعي التدريبات تحت قيادة چوجوسلاف لازيتش مدرب الحرس، الذي حرص على منحهم تعليمات خاصة قبل المران لتنفيذها.


وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، بداية من أمس الثلاثاء، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.
ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية أمام رع والشمس ووادي دجلة.

الأعلامي أحمد عبد الباسط محمد عواد حارس مرمي نادي الزمالك تدريبات الزمالك الجماعي محمود الشناوي

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