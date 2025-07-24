القومي للمرأة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو المجيدة

هنأ المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو الخالدة.

وأكدت المستشارة أمل عمار، في بيان اليوم الأربعاء، على الدور الوطني المشرف للمرأة المصرية، والتي كانت ولا تزال في طليعة الصفوف، تدافع عن الوطن وتصون مقدراته.

وأشارت إلى أن المرأة المصرية تمثل خط الدفاع الثالث للوطن، وشريكة في كافة المحطات الفارقة من تاريخ الوطن، ومن بينها ثورة 23 يوليو التي شكلت نقطة تحول كبرى في حياة المصريين.

وقالت إن المرأة المصرية العظيمة لازالت تجني حتى اليوم ثمار دعمها المستمر لوطنها، حيث تعيش أزهى عصورها في ظل إرادة سياسية حكيمة وواعية، تؤمن بدورها، وتحمي مكتسباتها، وتوفر لها كافة سبل التمكين في جميع المجالات.