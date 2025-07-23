مروان حسام صالح يُشعل ميركاتو زد استعدادًا لـ دوري الكرة النسائية

واصل مروان حسام صالح المشرف العام على قطاع الكرة النسائية بنادي زد، جهوده المكثفة لتعزيز صفوف الفريق استعدادًا لانطلاقة الموسم الكروي الجديد 2025-2026،من دوري السيدات والمقرر انطلاقه في شهر سبتمبر المقبل، في ثالث ظهور للفريق بدوري الأضواء والشهرة.

وأثمرت تحركات مروان حسام عن صفقات قوية على المستوى الفني واللاعبات، أبرزها التعاقد مع المدير الفني عادل حسين، الذي قاد فريق الزمالك لموسم استثنائي شهد تفوقًا لافتًا، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية الكبرى، أبرزها وادي دجلة ورع، قبل أن يحسم زد الصفقة لصالحه في الرمق الأخير.

ونجح مروان حسام في حسم صفقتين إفريقيتين من العيار الثقيل، حيث ضم النيجيرية ياتوندي اتنوكي فاچوبي "سليمزي بالير"، قادمة من الزمالك في صفقة انتقال حر، بعد منافسة شرسة مع النادي الأهلي، بجانب نورهان عمرو لاعبة نادي وادي دجلة، وكذلك كارما خالد عبد العزيز نجمة فريق سموحة.

كما نجح مروان حسام صالح في التوقيع مع الدولية البوركينابية ستيفاني زيدا، لتعزيز منطقة وسط ملعب فريقه بخبرات إفريقية متميزة، ما يعكس الطموحات الكبيرة لإدارة زد، في صناعة فريق منافس هذا الموسم، هذا وبحانب ضم شيماء علي لاعبة نادي الزمالك، وزهرة زكي قادمة له من صفوف نادي مسار