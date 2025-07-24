مهددة بالفشل.. إعلامي يكشف عن صفقة الزمالك الجديدة

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن سبب تأخير نادي الزمالك إعلان التعاقد مع محمد إسماعيل، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال كريم حسن شحاتة، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الحياة": "نادي الزمالك أنهى اتفاقه مع نادي زد على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع محمد إسماعيل، ولكن في حاجة معطلة إتمام الصفقة وهي مقدم التعاقد".

وأضاف: "جون إدوارد، عامل نظام جديد في الرواتب والنظام ده هيخلي اللعيب طول السنة مركز، وهي عدم حصول اللاعب على مقدم تعاقد، حيث سيتم تقسيم راتبه على 12 شهر".

وتابع: "المشكلة إن محمد إسماعيل، عايز مقدم التعاقد مثل ما النظام متبع في كل الأندية في مصر، لكن جون إدوارد، لغى هذا النظام في الزمالك، لو اللاعب يحصل على 12 مليون جنيه في السنة هياخد كل شهر مليون جنيه، بشرط يكون ملتزم".

وأتم: “هذا النظام مثل أوروبا، بيقبضوا في الأسبوع مش بالشهر كمان، هذه النقطة سبب تعطيل صفقة انتقال محمد إسماعيل، للزمالك لأن اللاعب يرغب في الحصول على مقدم تعاقد"، مضيفًا: "الزمالك يسعى لحسم الأمر مع اللاعب ونادي زد”.