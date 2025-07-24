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استقرار نسبي في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الخميس 24 يوليو 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار نسبي في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الخميس 24 يوليو 2025

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الدواجن والبيض حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الخميس 24 يوليو 2025 في الأسواق المصرية، بالتزامن مع توازن المعروض من المزارع المحلية وثبات أسعار الأعلاف نسبيًا، مما انعكس على استقرار أسعار البيع للمستهلكين.

وأكد عدد من تجار الدواجن أن السوق يشهد استقرارًا منذ بداية الأسبوع، في ظل عدم وجود تقلبات في تكلفة الإنتاج، مع توقعات باستمرار هذه الأوضاع خلال الأيام المقبلة.

وجاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم في السوق على النحو التالي

الفراخ البيضاء
سعر البورصة من 63 إلى 64 جنيهًا
سعر المستهلك من 73 إلى 74 جنيهًا

الفراخ الساسو
سعر البورصة من 99 إلى 100 جنيه
سعر المستهلك من 109 إلى 110 جنيهات

الفراخ البلدي
سعر البورصة من 114 إلى 115 جنيهًا
سعر المستهلك من 124 إلى 125 جنيهًا

البانيه
من 200 إلى 210 جنيهات للكيلو

البيض الأبيض
سعر الجملة 121 جنيهًا
سعر المستهلك 131 جنيهًا

البيض الأحمر
سعر الجملة 123 جنيهًا
سعر المستهلك 133 جنيهًا

البيض البلدي
سعر الجملة 126 جنيهًا
سعر المستهلك 136 جنيهًا

الكتكوت الساسو 13 جنيهًا
الكتكوت الساسو بيور 13 جنيهًا
الكتكوت البلدي من 4.25 إلى 4.75 جنيه
الكتكوت الهجين من 7 إلى 7.5 جنيه
الجيل الثاني من 9 إلى 10 جنيهات
روزي بيور من 9 إلى 10 جنيهات

البط البلدي من 99 إلى 100 جنيه للكيلو
البط الفرنسي من 64 إلى 65 جنيهًا
البط البغالي من 69 إلى 70 جنيهًا
البط المسكوفي من 89 إلى 90 جنيهًا

الرومي الأبيض من 99 إلى 100 جنيه
الرومي الأسمر من 109 إلى 110 جنيهات

ويرى مراقبون أن الأسعار الحالية تتيح للمستهلكين فرصة مناسبة للشراء، خاصة مع استقرار السوق وتراجع المضاربة، في حين تستمر الجهات المعنية بمتابعة حركة السوق وتوفير المعروض بشكل منتظم لضمان ثبات الأسعار.

كما يُتوقع أن تظل مستويات الأسعار مستقرة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل توفر الإنتاج المحلي وتراجع تكاليف النقل نسبيًا، مما يخفف الأعباء عن المواطن المصري مع بداية موسم الصيف.

الدواجن البيض الأسواق المصرية الأعلاف

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