10 أطعمة تمنع فقدان الوزن.. تعرّف على بدائلها الصحية

كشف موقع Eat This Not That أن تقليل الكربوهيدرات يُعد من أكثر الطرق شيوعًا لفقدان الوزن، لكنه ليس دائمًا الخيار الأسهل أو الأكثر فاعلية على المدى الطويل، حيث يعتمد النجاح الحقيقي في إنقاص الوزن على اختيار الأطعمة المناسبة، وليس فقط على تجنب المجموعات الغذائية بالكامل.

فرغم أن العديد من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات تحتوي على عناصر غذائية مهمة كالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، إلا أن هناك فئة من الكربوهيدرات تُعرف بـ"منخفضة الجودة"، وهي غنية بالسكريات وقليلة الفائدة، وقد تؤثر سلبًا على مستويات الطاقة والجوع، وتُضعف القدرة على إنقاص الوزن، وسنعرض خلال السطور التالية قائمة بـالأطعمة التي يجب الحذر منها أثناء محاولة إنقاص الوزن، مع بدائل صحية لكل منها.

رقائق البطاطس

المشكلة: مليئة بالدهون والسعرات وخالية من الفوائد الغذائية.

البديل الصحي: الحمص المحمص، أو الفشار الطبيعي، أو حفنة من المكسرات المملحة قليلًا.

حبوب الإفطار السكرية

المشكلة: تحتوي على سكريات مضافة ودقيق مكرر قليل الألياف، حتى في الأنواع التي تبدو صحية مثل الجرانولا.

البديل الصحي: اختر الحبوب التي تحتوي على أقل من 5 جرامات سكر، وعلى الأقل 4 جرامات من الألياف في الحصة.

الخبز الأبيض

المشكلة: مصنوع من دقيق مكرر سريع الهضم يرفع سكر الدم ويُشعرك بالجوع سريعًا.

البديل الصحي: خبز الحبوب الكاملة، أو استبدله بأوراق الخس أو الفلفل للحشو منخفض الكربوهيدرات.

البطاطس المقلية

المشكلة: غنية بالدهون والملح، وترتبط بزيادة ملحوظة في الوزن.

البديل الصحي: البطاطس المشوية بزيت الزيتون، أو البطاطا الحلوة، أو الجزر المشوي.

المشروبات الغازية

المشكلة: تحتوي على سعرات حرارية فارغة تؤثر على الشهية والطاقة وتزيد الوزن.

البديل الصحي: الماء مع الليمون، والشاي أو القهوة غير المُحلاة.

المعجنات

المشكلة: مزيج من الدهون والسكر والدقيق المكرر، ولا تقدم أي قيمة غذائية.

البديل الصحي: بودنغ الشيا، مافن النخالة بالجوز، أو آيس كريم الموز المجمد.

الزبادي بنكهة الفواكه

المشكلة: يحتوي على كميات عالية من السكر المضاف، خاصة الأنواع المعدّة كحلوى.

البديل الصحي: الزبادي العادي قليل الدسم مع فواكه طبيعية أو مكسرات غير مملحة.

ألواح الحبوب (الطاقة والجرانولا)

المشكلة: مليئة بالسكريات والدقيق المكرر والمكونات الصناعية.

البديل الصحي: ألواح مصنوعة منزليًا من الشوفان الكامل، والمكسرات، والفواكه المجففة.

البريتزو

المشكلة: وجبة خفيفة غنية بالكربوهيدرات سريعة الهضم والملح.

البديل الصحي: بسكويت الحبوب الكاملة، أو الفشار، أو الحمص مع شرائح الخضار الطازجة.

مشروبات القهوة المحلاة

المشكلة: بعض مشروبات القهوة المتخصصة تحتوي على ما يصل إلى 15 ملعقة سكر، ما يلغي أي فائدة من القهوة.

البديل الصحي: قهوة سوداء أو مع قليل من الحليب، مع لمسة من القرفة أو جوزة الطيب بدل السكر.