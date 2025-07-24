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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نتيجة السرعة الزائدة .. وفاة عامل دليفري في التجمع الخامس

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
أحمد مهدي

لفظ عامل دليفري في القاهرة أنفاسه الأخيرة جراء انقلاب دراجة نارية بمنطقة التجمع الخامس.

انقلاب دراجة نارية في التجمع الخامس

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع حادث مروري ومصرع شخص جراء الحادث.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث مصحوبة بسيارة إسعاف للوقوف على الملابسات وأسباب الحادث.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة مصرع عامل دليفري جراء انقلاب دراجة نارية بسبب السرعة الزائدة.

تم نقل جثمان المتوفي إلي النيابة العامة في القاهرة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القاهرة التجمع الخامس عامل دليفري التجمع مديرية أمن القاهرة

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