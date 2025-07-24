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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"تغريد".. محاربة سرطان كتبت اسمها بين أوائل الثانوية رغم الألم

"تغريد".. محاربة السرطان التي كتبت اسمها بين أوائل الثانوية رغم الألم
"تغريد".. محاربة السرطان التي كتبت اسمها بين أوائل الثانوية رغم الألم
شمس يونس

وسط مشهد مؤثر ومليء بالمشاعر، كرّم مجلس إدارة جمعية الأورمان ومؤسسة شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالاقصر، الطالبة تغريد، إحدى بطلات المستشفى ومحاربات السرطان، بعد حصولها على 91٪ في الثانوية العامة، متحدية رحلة قاسية مع جلسات العلاج الكيماوي.

لحظة التكريم كانت شاهدًا على قصة عزيمة استثنائية، عبّر خلالها فريق المستشفى وممثلو الجمعية عن اعتزازهم بهذا النموذج الملهم الذي انتصر على المرض بالصبر والطموح والإصرار.

يُعد هذا الإنجاز تتويجًا لجهود مؤسسة شفاء الأورمان في توفير الرعاية الشاملة للمرضى، حيث تم التنسيق مع مديريتَي التربية والتعليم بالأقصر وقنا لتخصيص لجنة خاصة داخل المستشفى لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في بيئة صحية مناسبة، مما ساهم في تهيئة الظروف النفسية والتعليمية اللازمة لتحقيق النجاح.

من جانبه، أكد  محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المؤسسة لا تقتصر خدماتها على تقديم العلاج المجاني فحسب، بل تولي اهتمامًا كبيرًا بالدعم النفسي والتعليمي والاجتماعي للمرضى، موضحا أن ما حققته الطالبة تغريد يُعد نموذجا حقيقيا لقوة الإرادة، ويؤكد أن المرض مهما كان قاسيا لا يمكنه أن يُعيق الطموح أو يُطفئ الأمل.


وفي كلمات اختلط فيها الفخر بالدموع، قالت الطالبة تغريد: “مكنتش فاكرة إني هكمل تعليمي، لكن دعم أهلي والدكاترة وكل الناس حواليا خلاني أصدق إني أقدر كنت براجع وأنا على السرير، وبمتحن وأنا لسه خارجة من جلسة، بس كنت حاسة إن النجاح هو اللي هينتصر في الآخر والحمد لله فرحتي النهاردة أكبر من كل وجعي ”


ويُذكر أن مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر يُقدّم خدماته الطبية لعلاج الأورام بالمجان تمامًا، ويُعد من أوائل المستشفيات في صعيد مصر التي توفر منظومة دعم متكاملة تُراعي الجوانب الصحية والتعليمية والإنسانية لمرضى السرطان.

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