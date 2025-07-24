قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: أكثر من 115 حالة وفاة بسبب المجاعة
مراسل القاهرة الإخبارية: الوضع في غزة يزداد سوءا واستشهاد فلسطينية بنيران الاحتلال
مدبولي لوزير الأوقاف: من المهم بناء جدار الوعي لصد نمو الشائعات وانتشارها
أسعار الغاز الطبيعي تواصل الصعود مدفوعة بزيادة الطلب وتراجع الإمدادات .. التوترات الجيوسياسية والطقس البارد يدعمان استمرار الارتفاع
1500 طالب.. بشرى سارة بشأن تنسيق الجامعات 2025 لـ المتفوقين
أزمة مارس 1954.. لحظة فارقة في العلاقة بين نجيب والإخوان| فيديو
الخطيب يخضع لفحوصات طبية جديدة في باريس
تحطم طائرة ركاب تقل 49 شخصًا في أقصى الشرق الروسي
تعديل موعد ودية الأهلي والبنزرتي التونسي
الطب من 79% فقط.. مفاجآت في مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2025
"تطوير التعليم" تطلق مبادرة لاكتشاف المواهب بالتعاون مع أكاديمية الفنون ومؤسسات الدولة
دعوى قضائية بالتشهير من ماكرون ضد ناشطة أمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عودة إلى الجذور ... ترامب في زيارة مثيرة للجدل إلى اسكتلندا

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

في زيارة يمكن اعتبارها "عودة إلى الجذور"، يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اسكتلندا هذا الأسبوع، في محطةٍ تحمل بعدًا شخصيًا عميقًا، لكنها لن تخلو من الجدل والانقسام السياسي والشعبي.

فالبلد الذي ولدت فيه والدته على جزيرة نائية ويضمه ترامب إلى هويته العائلية، يشهد اليوم استقبالاً رسميًا متوترًا، وسط تظاهرات مرتقبة، ولقاءات مع قادة سياسيين لا يتفقون جميعًا مع سياساته أو تاريخه.

ابن ماري آن... يعود إلى أرض الأم

ولدت والدة ترامب، ماري آن ماكلويد، عام 1912 في بلدة صغيرة قرب ستورنوواي في جزيرة لويس الواقعة في جزر الهبريد الخارجي شمال غرب اسكتلندا. وكانت واحدة من آلاف الاسكتلنديين الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى الصعبة، لتتزوج لاحقًا من فريد ترامب، والد دونالد، وتنجب رجل الأعمال والسياسي الذي أصبح لاحقًا رئيسًا للولايات المتحدة.

وسبق أن قال ترامب، الذي زار المنزل المتواضع الذي نشأت فيه والدته في عام 2008، في عام 2017: "أمي ولدت في ستورنوواي. وهذا هو المعنى الحقيقي لاسكتلندا".

الغولف... ساحة الاستثمارات والاشتباك

رغم البعد العاطفي، فإن علاقة ترامب باسكتلندا اتسمت بالاضطراب، لا سيما بسبب مشاريعه العقارية المثيرة للجدل في قطاع الجولف.

في عام 2006، أعلن عن مشروع لإنشاء ملعب جولف فاخر على ساحل بحر الشمال شمال أبردين. ورغم دعم الحكومة الاسكتلندية حينها، واجه المشروع معارضة شرسة من سكان محليين وناشطين بيئيين، رأوا أنه يهدد منظومة بيئية نادرة تضم طيور السمامة، الغرير، وطيور الشاطئ.

ورغم الجدل، افتتح الملعب في 2012، لكن بعض الأجزاء الموعودة من المشروع، كالفندق العملاق ومئات الوحدات السكنية، لم تتحقق بعد. كما أن الملعب لم يحقق أرباحًا تذكر. ومن المقرر أن يفتتح ملعب جديد قريبًا باسم "ملعب ماكلويد"، تكريمًا لوالدة ترامب.

أما منتجع ترامب الآخر في اسكتلندا، "ترنبيري"، الذي اشتراه عام 2014، فقد حظي بقبول أوسع نسبيًا، لكنه لم ينج تمامًا من الشكوك. ولا يزال استبعاده من استضافة بطولة بريطانيا المفتوحة مرتبطًا بـ"مشكلات بنية تحتية"، بحسب المنظمين.

لقاءات رسمية... واحتجاجات منتظرة

ومن المتوقع أن يلتقي ترامب خلال الزيارة برئيس الوزراء الاسكتلندي جون سويني، المعروف بمواقفه اليسارية وانتقاده لترامب سابقًا. لكن سويني قال إنه من مصلحة اسكتلندا لقاء الرئيس الأمريكي، في إشارة إلى أهمية العلاقات التجارية.

وفي المقابل، يستعد نشطاء من حركة "أوقفوا ترامب اسكتلندا" لتنظيم مظاهرات حاشدة في مدينة أبردين، تعبيرًا عن رفضهم لسياسات ترامب وسجله السياسي.

تأتي زيارة ترامب قبل شهرين فقط من زيارة دولة رسمية إلى المملكة المتحدة، من المتوقع أن تستقبله خلالها العائلة المالكة بقيادة الملك تشارلز الثالث. لكنها، في شكلها الحالي، تعكس التباين الصارخ بين رمزية العودة إلى وطن الأم، والواقع السياسي الصاخب الذي يرافق ترامب أينما حل.

أسكتلندا ترامب المملكة المتحدة الجولف زيارة ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.8% والهندسة 87.6%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الزمالك

اللاعب الآن ملك الزمالك.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة عن أزمة تيدي أوكو

ناصر الخليفي

فينسيوس بالأبيض.. شوبير يعلق على أنباء تعيين ناصر الخليفي رئيسا لشركة الكرة بالزمالك

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

لو مجموعك 50% في الثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

لو مجموعك 50% بالثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

حالة الطقس

القاهرة تسجل 42 درجة محسوسة .. والأرصاد تصدرا تحذيرا هاما عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

مهرجان الغردقة لسينما الشباب

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يطلق مسابقة للفيلم السياحي

حسين فهمي

حسين فهمي ضيف شرف الدورة الثانية من جوائز الباندا الذهبية بالصين

يسرا وأحمد عز

فخورة بيك.. يسرا تهنئ أحمد عز في عيد ميلاده

بالصور

بيبي بلو.. ملك أحمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالي

ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى
ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى
ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى

طريقة عمل قرص بالعجوة

طريقة عمل قرص بالعجوه
طريقة عمل قرص بالعجوه
طريقة عمل قرص بالعجوه

نسرين طافش تخطف الأنظار بفستان أحمر محتشم

\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم
\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم
\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم

فيديو

مها الصغير

منع من الظهور.. «الأعلى للإعلام» يُعاقب مها الصغير عن أزمة اللوحات |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد