كنز صحي .. 5 أسباب تجعلك تأكل الكزبرة كل يوم

في ظل الاهتمام المتزايد بالأطعمة الصحية والأعشاب الطبيعية، تبرز الكزبرة الخضراء كواحدة من النباتات العطرية الغنية بالعناصر الغذائية، والتي تقدم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية للجسم.

وقد تناول موقع Healthline الشهير هذا الموضوع، مستعرضًا أبرز الأسباب التي تجعل من الكزبرة مكونًا لا غنى عنه في نظامك الغذائي اليومي.

5 فوائد مذهلة لأوراق الكزبرة الخضراء

1. تساعد في التخلص من السموم والمعادن الثقيلة

الكزبرة تحتوي على مركبات طبيعية تساعد الجسم على طرد المعادن الثقيلة الضارة مثل الزئبق والرصاص، وهي عملية تُعرف باسم "الديتوكس الطبيعي".

2. تقلل مستويات السكر في الدم

تشير الدراسات إلى أن الكزبرة قد تساعد في تحفيز إفراز الإنسولين وتقليل مستويات السكر في الدم، ما يجعلها مفيدة لمرضى السكري من النوع الثاني.

3. تعزز صحة القلب

تساهم الكزبرة في خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار (LDL)، وذلك بفضل غناها بمضادات الأكسدة والبوتاسيوم، مما يعزز من صحة القلب.

4. تحسن عملية الهضم

الكزبرة تملك خصائص مهدئة للمعدة، وتساعد في تقليل الانتفاخات والغازات، كما تساهم في تنظيم حركة الأمعاء.

5. تقلل الالتهابات وتقوي المناعة

الزيوت العطرية الموجودة في الكزبرة تحتوي على خصائص مضادة للميكروبات، ما يساعد في مكافحة العدوى وتعزيز الجهاز المناعي.

المصدر:

Healthline - 6 Benefits of Cilantro (Coriander)