ماذا يحدث للجسم عند تناول الشوفان؟

الشوفان، حبوب غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، له فوائد صحية عديدة، منها خفض الكوليسترول، وتحسين الهضم، وزيادة مستويات الطاقة.



يمكن تناوله كشوفان مطحون، أو دقيق شوفان، أو كمكثف، أو لأغراض الخبز، تشمل فوائده صحة القلب، والتحكم في الوزن، وتنظيم سكر الدم، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الإصابة ببعض الأمراض.

فوائد الشوفان

يحسن صحة قلبك

يساعد مركب بيتا جلوكان الهلامي الموجود في الألياف القابلة للذوبان (سهلة الذوبان في الماء) على خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) (مزيج الدهون والبروتين الذي يُكوّن الكوليسترول في الجسم)، ويُقلل خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، المعروف أيضًا بالكوليسترول السيئ، من خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية.

يساعد في صحة الجهاز الهضمي

يُعدّ الشوفان مصدرًا غنيًا بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان ، وتُعدّ الألياف الموجودة في الشوفان مفيدةً بشكل خاص لكبار السن الذين قد يعانون من مشاكل صحية في الجهاز الهضمي مع تقدمهم في السن، تُبطئ الألياف القابلة للذوبان عملية الهضم وتساعد على امتصاص العناصر الغذائية، بينما تُساعد الألياف غير القابلة للذوبان على تسهيل حركة الأمعاء.

يساهم في إدارة الوزن

يساعد البروتين الموجود في الشوفان على زيادة عملية الأيض، فهو يُبقيك شبعانًا ويزودك بالطاقة، ويساعد جسمك على بناء كتلة عضلية صافية أكبر من الدهون الحشوية، مع ذلك، يعتمد شعورك بالشبع من الشوفان على كمية استهلاكك.

المصدر health

