وزير الثقافة: فرقة العريش للفنون الشعبية تُبرز روح سيناء بمهرجان جرش الأردني

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، انطلاق فعاليات الدورة الـ39 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، والتي أقيمت برعاية رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، مندوبًا عن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وبحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب، ومحافظ جرش الدكتور مالك خريسات، ورئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد سليمان بني ياسين، ومدير اللجنة التنفيذية للمهرجان السيد أيمن سماوي، ورئيس لجنة محافظة جرش الدكتور جهاد دعدره.

أعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي العربي الكبير، مشيرًا إلى أن مهرجان جرش يمثل نموذجًا ملهمًا للتلاقي الثقافي بين الشعوب، وقال:"نعتز بالتعاون الثقافي الوثيق بين مصر والأردن، والذي يعكس عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين، ويجسد الإيمان الراسخ بأن الثقافة هي جسر التواصل الأهم بين الأمم. وتأتي مشاركة فرقة العريش للفنون الشعبية لتؤكد على تنوع وثراء الهوية الثقافية المصرية، وتُبرز روح سيناء كرمز مصري أصيل”.

وتشارك وزارة الثقافة المصرية في فعاليات المهرجان بفرقة العريش للفنون الشعبية، التي تمثل ملامح التراث المصري السيناوي، حيث تقدم مساء الخميس باقة من العروض الفلكلورية والاستعراضات التراثية من قلب سيناء، في إطار الحضور الثقافي العربي المتنوع بالمهرجان.

وشهد حفل الافتتاح عروضًا استعراضية بالطائرات (الدرون)، حيث أضاءت سماء جرش لوحات ضوئية جسّدت صور جلالة الملك وولي العهد، وشعار المهرجان، إلى جانب مشاهد فنية رقمية تعكس جمال وعراقة المسارح الأثرية في المدينة الأردنية العريقة.

وأكد وزير الثقافة الأردني ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الدكتور مصطفى الرواشدة في كلمته، أن مهرجان جرش هو رسالة وطنية متجددة تعبّر عن عمق الثقافة الأردنية وروحها الأصيلة، وتؤكد في كل دورة من دوراته على ثوابت الأمة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والسلام.

من جانبه، رحّب رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد سليمان بني ياسين بالحضور، مؤكدًا أن المهرجان يمثل نبض الهوية الوطنية، وعنوان فخر لكل أردني، بما يعكس وجدان الشعب الأردني ورسالة حضارية تنطلق من قلب التاريخ إلى العالم.

وتضمن حفل الافتتاح أوبريتًا فنّيًا بعنوان “على ذرى المجد”، احتفى بتاريخ الأردن وقيادته وشعبه، من خلال مشهد درامي موسيقي مزج بين الشعر والصورة والموسيقى، معتمدًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي لعرض مشاهد رقمية رباعية الأبعاد جسّدت مراحل تطور مدينة جرش.

كما جرى خلال الحفل تكريم الفنان عمر العبداللات، الذي قدّم باقة من أشهر أغنياته الوطنية التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير، في أجواء احتفالية عكست روح المهرجان وخصوصية مشهده الثقافي والفني.