لطلاب الثانوية العامة.. رابط التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

يترقّب طلاب شهادة الثانوية العامة موعد بدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات للعام الجامعي 2025 والإعلان عن الحد الأدنى لكل الشُعب.

موعد انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق

أفادت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي أن المرحلة الأولى من تنسيق الطلاب تنطلق خلال 72 ساعة من ظهور نتيجة الثانوية العامة، وسيُعلن عن الحد الأدنى للقبول في كل شعبة بناءً على مؤشرات النتيجة فور صدورها.

ويتم التسجيل عبر موقع التنسيق عبر هذا الرابط

https://tansik.digital.gov.eg/application/

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس عبر موقع صدى البلد من خلال الرابط التالي:

https://natega.elbalad.news/

خطوات الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس

1. افتح صفحة نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد عبر الرابط أعلاه.

2. أدخل رقم الجلوس الخاص بك.

3. اختر النظام (القديم أو الجديد).

4. اضغط على زر “عرض النتيجة”.