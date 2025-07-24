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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحاد العمال: ثورة يوليو ستظل منارة تُضيء طريق الأجيال القادمة

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الديب أبوعلي

بعث الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، التي تُعَد رمزًا خالدًا للحرية والعدالة الاجتماعية في تاريخ مصر.

وقد حملت البرقية، الموقعة بالأصالة عن رئيس الاتحاد ونيابةً عن أعضاء مجلس الإدارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وأكد في نص البرقية أن ثورة يوليو ستظل منارةً تُضيء طريق الأجيال نحو مستقبل أفضل.

وأشاد الاتحاد، في برقيته، بالقيادة الحكيمة والواثقة لفخامة الرئيس السيسي، التي قادت مصر نحو نهضة شاملة مكنتها من استعادة مكانتها الإقليمية والدولية، وبناء الجمهورية الجديدة على أسس راسخة من القوة والكرامة الوطنية.

كما أكدت البرقية الدورَ المحوري لعمال مصر، بصفتهم خط الدفاع الأول عن الوطن، وسواعد البناء والإنتاج التي لا تعرف التراجع.

ونوّهت إلى أن الإنجازات العملاقة والمشروعات القومية التي تحققت في عهد الرئيس السيسي قد جسّدت روح العزيمة، وأعادت الأمل في مستقبل مشرق لكل المصريين.

واختتم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برقيته بتجديد مبايعة الرئيس السيسي على الاستمرار في العمل بإخلاص وتفانٍ، واضعين مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، معربًا عن يقينه بأن القيادة الحكيمة للرئيس ستقود مصر نحو المزيد من المجد والرخاء.

وتعكس هذه البرقية التزام عمال مصر بدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، وتجديد العهد على بذل أقصى الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030، والعمل يدًا بيد مع القيادة السياسية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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