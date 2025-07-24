رئيس المعاهد الأزهرية ينعى الطالب عبد الله خليل عضو فريق الإنشاد بسوهاج

أعرب الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن بالغ حزنه وأساه لوفاة الطالب عبد الله خليل، بمعهد محمد صديق المنشاوي الأزهري التابع لإدارة منشأة سوهاج التعليمية.

وأحد أعضاء فريق الإنشاد الديني بمنطقة سوهاج الأزهرية، والذي وافته المنية صباح اليوم، عقب أدائه صلاة الفجر وختمه ورده القرآني.

وفاة طالب ازهري بسوهاج

وأكد رئيس القطاع أن الطالب الراحل كان مثالًا يُحتذى به في الأدب والأخلاق، وحافظًا لكتاب الله منذ صغره، كما كان يتمتع بموهبة متميزة في مجال الإنشاد الديني.

وكان قد شارك في عدد من المعارض والمحافل الدولية ممثلًا للأزهر الشريف، مشيرًا إلى أنه كان محبوبًا من الجميع لما عُرف عنه من دماثة خلق وصوت عذب، وكان نموذجًا مشرّفًا لطالب أزهري متميز.

وتقدم الشيخ أيمن عبد الغني بخالص العزاء إلى أسرة الطالب وزملائه وأحبّائه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.