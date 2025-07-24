قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تفتتح 8 مساجد غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
الزمالك يكثف تحركاته لضم مهاجم أجنبي.. والجفالي يعطل الصفقة
الزمالك يفاوض نجم السد القطري بعد تعثر صفقة تيدي أوكوي
غيابات في معسكر الزمالك.. فتوح موقوف والجفالي خارج الحسابات مؤقتًا
صدى البلد يكشف تفاصيل الحالة الصحية لمحمود الخطيب
الأوقاف تواجه الشائعات بخطة شاملة لتعزيز الوعي المجتمعي
انفجار بإدلب يودي بحياة 5 أشخاص ويصيب العشرات قرب مخيم نازحين
الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة البنرزتي التونسي
خطوة بخطوة.. تعرف على شروط الانضمام للكليات العسكرية
وفاة طالب أزهري بسوهاج بعد أداء صلاة الفجر وختم ورده القرآني
تصعيد إسرائيلي يستهدف الأحياء السكنية في غزة وخان يونس|تفاصيل
الزمالك يواجه وادي دجلة وديًا غدًا.. وغيابات مؤثرة تضرب الفريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فتح: دعوة الكنيست لضم الضفة تصعيد خطير واختبار للمنظومة الدولية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور إياد أبو زنيط، المتحدث باسم حركة فتح، أن دعوة الكنيست الإسرائيلي لضم الضفة الغربية تمثل تصعيدًا بالغ الخطورة وتحولًا نوعيًا في السياسة الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا التطور يعكس حالة إجماع سياسي داخلي على خطوة كانت حتى وقت قريب محل جدل.

الضم على الأرض بدأ فعليًا.. والمناطق المصنفة (ج) هي الهدف المقبل

وفي مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح أبو زنيط أن السياسات الإسرائيلية المطبقة فعليًا على الأرض — مثل السيطرة على الأراضي وطرد السكان — تُعد ترجمة مباشرة لنهج الضم. 

وتوقع أن تكون الخطوة التالية هي ضم المناطق المصنفة (ج)، والتي تقل فيها الكثافة السكانية الفلسطينية، دون دمج سكانها كما حدث في القدس بعد احتلال 1967.

انتهاك صارخ للقانون الدولي وتحويل الفلسطينيين إلى أقلية

وأشار المتحدث باسم "فتح" إلى أن هذا التوجه الإسرائيلي يشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن واتفاقيات جنيف، مضيفًا أن الضم سيؤدي إلى تحويل الفلسطينيين إلى أقلية بلا حقوق في وطنهم، في ظل خيارات محدودة وصعبة: القبول بالأمر الواقع، الهجرة القسرية، أو الموت البطيء تحت الاحتلال.

موقف دولي على المحك: هل ستتحرك أمريكا وأوروبا؟

ورأى أبو زنيط أن دعوة الكنيست تمثل اختبارًا حقيقيًا للمنظومة الدولية، متسائلًا عن مدى جدية مواقف الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا، بشأن احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، أو ما إذا كانت تصريحاتها السابقة لا تتجاوز كونها مواقف شكلية لا ترقى إلى الفعل.

إشادة بالموقف المصري.. وسد عربي في وجه تصفية القضية

وفي السياق نفسه، رحّب أبو زنيط ببيانات الإدانة العربية، وعلى رأسها بيان جمهورية مصر العربية، مثمنًا دور القاهرة التاريخي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ووصف الموقف المصري بأنه "سد منيع في وجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية"، مؤكدًا أن مصر لطالما مثّلت داعمًا رئيسيًا للشعب الفلسطيني في المحافل الإقليمية والدولية.

حركة فتح الدكتور إياد أبو زنيط السياسة الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

التعليم تكشف حقيقة "تعديل نتيجة الثانوية العامة 2025" لبعض الطلاب

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة.. رابط التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات الخاصة

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2025 – 2026.. الطب البشري 79%

لو مجموعك 50% في الثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

لو مجموعك 50% بالثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

تنسيق الجامعات 2025

1500 طالب.. بشرى سارة بشأن تنسيق الجامعات 2025 لـ المتفوقين

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن الاجتماعي تثمن جهود النيابة العامة وزياراتها لدور الرعاية

الإرشاد الزراعي

المركزية للإرشاد الزراعي تواصل جهود تقديم الدعم الفني للمزارعين.. تفاصيل

تحليل بقايا المبيدات

متبقيات المبيدات يستقبل العينات ويصدر النتائج لأكثر من 800 عينة خلال إجازة ثورة يوليو

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة في الصباح؟

القهوة
القهوة
القهوة

ضبط 5 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

كنز صحي .. 5 أسباب تجعلك تأكل الكزبرة كل يوم

الكزبرة الخضراء
الكزبرة الخضراء
الكزبرة الخضراء

بدون فرن .. طريقة عمل كيكة الآيس كريم في 10 دقائق

كيكة الآيس كريم
كيكة الآيس كريم
كيكة الآيس كريم

فيديو

المتهمين

تشاجروا بالأسلحة البيضاء وسط الشارع.. القبض على سائقي توكتوك بالجيزة| فيديو

حقيقة إصابة أنغام بالسرطان

إشاعة السرطان تثير الجدل.. مكتب أنغام يوضح حقيقة حالتها الصحية ويكشف وجهتها القادمة

تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعي بالأكاديمية العسكرية المصرية

طلاق احمد فهمى وزوجته

نهاية حبهم.. قصة طلاق أحمد فهمي وأميرة فراج التي أبكت الجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد