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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أمازون تستحوذ على Bee الناشئة لتطوير سوار ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي

أمازون
أمازون
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة أمازون عن توصلها لاتفاق لشراء شركة Bee الناشئة، ومقرها سان فرانسيسكو، والمتخصصة في تطوير سوار ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه الاستماع إلى المحادثات وتفريغها تلقائيا.

يتميز سوار أمازون، الذي يباع بسعر 50 دولارا، بقدرته على تحليل ما يسجله وتحويله إلى ملخصات أو قوائم مهام أو غيرها من المهام اليومية. 

وقد أكدت أمازون الصفقة يوم الثلاثاء الماضي، عقب منشور نشرته الرئيسة التنفيذية والمؤسسة المشاركة لشركة Bee، ماريا دي لورديس زولو، على حسابها في لينكدإن.

ورغم الإعلان، لم تغلق الصفقة بعد، ورفضت أمازون الإفصاح عن تفاصيلها المالية. لكن متحدثا باسم الشركة أوضح أن أمازون ستعمل مع Bee على منح المستخدمين تحكما أكبر في الخصوصية، حيث أن الأجهزة مصممة لتفريغ الصوت تلقائيا، لكنها تتضمن خيار الكتم.

وفي منشورها، قالت زولو: "تخيلنا عالما يكون فيه الذكاء الاصطناعي شخصيا بحق، حيث تفهم حياتك وتحسن بواسطة تقنية تتعلم معك".

ولم تصدر زولو تعليقا فوريا على طلب استفسار إضافي.

وتأتي هذه الصفقة في إطار عودة أمازون إلى سوق الأجهزة القابلة للارتداء، بعد أن كانت قد أوقفت في عام 2023 مشروع Halo، وهو خط إنتاج سابق لأساور صحية ذكية. 

كما تملك الشركة نظارات ذكية مزودة بمساعدها الصوتي أليكسا تحت علامة Echo.

وتسير هذه الصفقة أيضا على خطى شركات تقنية أخرى دخلت عالم الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل استحواذ OpenAI على شركة io التي أسسها المصمم الشهير جوني آيف – المصمم السابق في آبل – في صفقة بلغت قيمتها نحو 6.5 مليار دولار.

وألمحت زولو في منشورها إلى أن فريق Bee سينضم إلى مجموعة الأجهزة بقيادة بانوس باناي، أحد كبار التنفيذيين في أمازون، عند إتمام الصفقة. 

وتجدر الإشارة إلى أن معظم جهود تطوير الذكاء الاصطناعي في أمازون تتركز داخل وحدة Amazon Web Services.

جدير بالذكر أن شركة أمازون تعمل حاليا على تطوير برنامج ذكاء اصطناعي مخصص لتشغيل روبوتات بشرية humanoid robots، قد تستخدم مستقبلا في أداء مهام توصيل الطرود، وهو ما قد يؤدي إلى استبدال بعض وظائف عمال التوصيل.

أمازون شركة Bee الذكاء الاصطناعي

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