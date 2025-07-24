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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكك الحديدية تنهي خدمة مشرف قطار ورئيس وردية خدمات بعد وقائع تقصير في المنوفية وأسوان

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانا اعلاميا  بشأن ما تم تداوله عبر عدد من المواقع  الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن توقف قطار بمحطة تلا بالمنوفية لمدة نصف ساعة لعدم وجود مشرف القطار .


حيث تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر على أنه فى ظل قيام الهيئة بمتابعة إجراءات الأمن والسلامة ومتابعة انتظام حركة القطارات على مستوى الشبكة تلاحظ أن قطار 123 ركاب القاهرة منوف طنطا أثناء توقفه  بمحطة تلا  الساعة 23.30 لمقابلة قطار 560 وحال قيام قطار 123 من محطة تلا تلاحظ لناظر المحطة عدم وجود مشرف القطار ويدعى كامل فتحي كامل ابو دهب الأمر الذى دفع ناظر المحطة على الفور بحجز القطار  وتعين مشرف قطار اخر وتسيلمه مهمات السلامة الخاصة بمسير حركة القطار وتم استئناف مسير حركة القطارات دون حدوث أى إخلال  فى حركة القطارات على الخط .

وايماءً الى تكليفات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لرئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

إنهاء خدمة مشرف القطار رقم 123 

وعدم التستر على أي إهمال أو تقصير في أداء العمل والتصدي بكل حزم لعدم الانضباط  في أداء المهام الموكلة لأي موظف، وفي إطار منهج الشفافية والمصداقية التي تتبعها الهيئة في كافة ما يتعلق بها من أحداث فقد قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إنهاء خدمة مشرف القطار رقم 123 نتيجة اخلاله الجسيم بمهام وواجبات عمله ومجازاة جميع المستويات الإشرافية حتى مستوى الإدارة العليا  نتيجة لعدم المتابعة الدقيقة لعناصر التشغيل التابعة لها.

كما أضافت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيانها أنه إيماء إلى ما نشر عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عدم وجود مياه بدورات مياه قطار 1015 المتجه من اسوان الى القاهرة وفي ضوء تكليفات الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وعدم التهاون مع اى مقصر في خدمة جمهور الركاب، وبعد التأكد من صحة الواقعة فقد قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإنهاء خدمة رئيس وردية شركة الخدمات المتكاملة المسئول عن تموين العربات بالمياه ويدعى اسلام محمد صالح  وكذلك مجازاة جميع المستويات الإشرافية حتى مستوى الإدارة العليا لاهمالهم في متابعة الأعمال الموكلة لهم.

خدمة جمهور الركاب

وتؤكد الهيئة أن التعليمات الصادرة لكافة العاملين بها ترتكز على التسابق لخدمة جمهور الركاب كما تؤكد الهيئة على عدم التهاون فى إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال أى تقصير أو تهاون فى قواعد ولوائح التشغيل حفاظا على سلامة الركاب وانتظام العمل وتقديم خدمة متميزة للجمهور، كما  تؤكد وزارة النقل أن ما يتم تناوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي من توجيه سهام النقد والتجريج لوزارة النقل ومحاولة البعض من التقليل من حجم الانجازات والمشروعات التي تمت وجاري   تنفيذها لخدمة جمهور الركاب لن تثني وزارة النقل عن الاستمرار في تطوير مرفق السكك الحديدية وتنفيذ كافة المشروعات العملاقة التي تخدم المواطنين  وتقدم لهم اعلى مستويات الخدمة.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر تلا القطارات

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