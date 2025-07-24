تامر حبيب يكشف سر بداية فيلم تيمور وشفيقة

كشف السيناريست تامر حبيب كواليس جديدة عن فيلم "تيمور وشفيقة"، مؤكدًا أن الفكرة الأصلية تعود للنجم أحمد السقا، وذلك خلال ظهوره في بودكاست "رايق وفايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق.

وقال حبيب: "كنت عند السقا في البيت، وقال لي تعالى نلعب لعبة نطلع منها فكرة فيلم.. سألني عايز نوع الفيلم إيه؟ قلتله رومانتك كوميدي، فرد وقال: ولد وبنت بيحبوا بعض من زمان، ولما يكبروا، هي تبقى وزيرة وهو ظابط".

وأضاف: “كلمت منى زكي وقتها وإحنا قاعدين، ووافقت فورًا. وكنت كاتب النهاية فيها أكشن بسيط، لكن الموضوع كبر مننا، ومكنش كل مشاهد الأكشن دي موجودة في الورق، بس أحمد السقا استغل الفرصة، ما بيصدق يلاقي أكشن!”.

وعرض فيلم تيمور وشفيقة عام 2007، من بطولة أحمد السقا ومنى زكي، وتأليف تامر حبيب وإخراج خالد مرعي، دارت أحداثه حول علاقة حب طويلة بين «تيمور» ضابط الحراسة الشخصية، و«شفيقة» التي تصبح وزيرة، وتواجه علاقتهما تحديات كبيرة بسبب طبيعة عمل كل منهما واختلاف أولوياتهما، مع مزيج من الرومانسية والكوميديا والأكشن.