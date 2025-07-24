جونزالو جارسيا يرفض العروض الأوروبية ويتمسك بالبقاء في ريال مدريد تحت قيادة ألونسو

حسم المهاجم الشاب جونزالو جارسيا موقفه من مستقبله، مفضلًا البقاء ضمن صفوف ريال مدريد على خوض تجارب احترافية خارجية، رغم العروض المغرية التي تلقاها من عدة أندية أوروبية عقب تألقه اللافت في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة بأمريكا.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن جارسيا أبلغ إدارة النادي برغبته في الاستمرار داخل "سانتياجو برنابيو"، ورفضه التام لأي فكرة تخص الإعارة أو الرحيل النهائي، مؤكدًا عزمه على القتال من أجل موقع له في التشكيلة الأساسية للمدرب تشابي ألونسو في الموسم الجديد.

وتعمل إدارة ريال مدريد حاليًا على التفاوض مع وكيل اللاعب لتمديد عقده الذي ينتهي في 2027، مع تحسين شروطه المالية وزيادة قيمة الشرط الجزائي، الذي يبلغ حاليًا 50 مليون يورو، وهي القيمة التي أثارت اهتمام ثلاثة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز ونادٍ من الدوري الإيطالي.

رغم ذلك، لم يتأثر جارسيا بالإغراءات، وتمسك بتحقيق حلمه الكامل بفرض نفسه داخل قلعة الميرينجي، خصوصًا بعدما أثبت جدارته خلال بطولة كأس العالم للأندية، حيث تُوّج بالحذاء الذهبي بعد تسجيله أربعة أهداف وصناعة هدف آخر، مما قاد الفريق إلى نصف النهائي، في وقت غابت فيه بعض الأسماء البارزة للإصابة وعلى رأسهم البرازيلي إندريك.

ألونسو من جهته أشاد بأداء اللاعب، وشبّهه بأسطورة النادي راؤول، في إشارة إلى ثقته الواضحة في قدرات أبناء الأكاديمية. ومن المعروف عن المدرب الإسباني أنه يمنح فرصًا حقيقية للمواهب الصاعدة، ما يفتح الباب أمام جونزالو ليحجز مكانًا دائمًا في تشكيل الفريق الأول، رغم المنافسة الشرسة مع لاعبين يملكون أسماءً أكبر وخبرة أوسع.

ومن المنتظر أن يبدأ ريال مدريد استعداداته للموسم الجديد في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، وسط توقعات بمشاركة جونزالو جارسيا بشكل كامل ضمن تحضيرات الفريق، وهو ما يعزز من حظوظه في التواجد بقوة على الخريطة الفنية للموسم المرتقب.