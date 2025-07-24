روبرتسون يكشف دور صلاح وقادة الفريق في ليفربول

تحدث المدافع الأسكتلندي أندي روبرتسون عن أجواء التحضيرات داخل صفوف ليفربول، مشيرًا إلى الدور البارز الذي يلعبه القادة في تسهيل اندماج الوافدين الجدد، وعلى رأسهم محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، وأليسون بيكر.

ليفربول خاض مواجهتين وديتين حتى الآن استعدادًا للموسم المقبل، وحقق الفوز فيهما، إذ تفوق على بريستون بنتيجة 3-1، قبل أن يسحق ستوك سيتي بخماسية نظيفة، في إشارات واضحة إلى جاهزيته البدنية والفنية.

صفقات ليفربول خلال الميركاتو الصيفي

وخلال الميركاتو الصيفي، عزز ليفربول صفوفه بعدة صفقات بارزة، أبرزها التعاقد مع جيريمي فريمبونج وفلوريان فيرتز من باير ليفركوزن، وميلوس كيركيز من بورنموث، إضافة إلى الحارس فريدي وودمان في صفقة مجانية، والحارس أرمين بيتشي، وأخيرًا هوجو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت.

روبرتسون أكد في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي، أن المسؤولية الآن تقع على عاتق القادة داخل الفريق لمساعدة اللاعبين الجدد على التأقلم، قائلاً:

"نحن، كقادة في الفريق، نحاول تسهيل الأمور على الصفقات الجديدة قدر الإمكان، خاصة أولئك القادمين من بيئات وثقافات مختلفة. على أرض الملعب، يتمتعون بجودة عالية، ونحن نساعدهم خارجه على الاندماج سريعًا."

وأضاف:"ما تبقى يقع على عاتقهم، لفهم متطلبات اللعب في نادٍ بحجم ليفربول. أرى أنهم بدأوا في إدراك ذلك، وهناك التزام واضح منهم منذ انضمامهم."

وعن الاستعدادات البدنية، ختم روبرتسون حديثه مؤكدًا أن الفريق في حالة تصاعد مستمرة:"نحن نبدو في حالة بدنية جيدة، ومع استمرار التدريبات سنصل إلى الجاهزية الكاملة قبل بداية الموسم، الأهم هو أن نكون مستعدين مع صافرة البداية".