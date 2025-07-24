أحمد حسن يكشف موقف بيراميدز من ضم مهاجم صن داونز

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن اتفاق نادي بيراميدز من التعاقد مع المهاجم البرازيلي لوكاس ريبيرو، مهاجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية 2025.





وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك :" بيراميدز ينهي الاتفاق على ضم لوكاس ريبيرو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي".

واصل فريق بيراميدز تدريباته خلال معسكره المغلق في دولة تركيا، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد، والمنافسة على كل البطولات التي يخوضها الفريق في الموسم المقبل.

ونجح بيراميدز في تحقيق بطولتين في تاريخه، عقب التتويج بلقب كأس مصر في الموسم قبل الماضي ثم دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي.





يذكر أن بيراميدز افتتح المباريات الودية في معسكره بتركيا بمواجهة باندرما سبورت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، على أن يخوض مباراة ودية ثالثة في ختام المعسكر يجري الترتيب لها.