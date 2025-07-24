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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يورتشيتش يتخذ قرارا مفاجئا بشأن رحيل نجم بيراميدز

بيراميدز
بيراميدز
يمنى عبد الظاهر

حسم الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز قراره بشأن رحيل محمد رضا "بوبو"، لاعب خط وسط للفريق لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعاد “بوبو”، لصفوف بيراميدز بعد انتهاء إعارته لنادي سيراميكا كليوباترا بنهاية الموسم المنقضي، بعدما لعب ضمن صفوف الفريق لمدة 6 أشهر، حيث كان خارج حسابات الجهاز الفني للفريق السماوي، وتلقى اللاعب عرضًا للانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات عبر إذاعة “أون سبورت اف ام ”: “يورتشيتش، أخطر مسؤولي نادي بيراميدز برغبته في الإبقاء على محمد رضا بوبو، ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل”.

وأضاف: “المدير الفني لبيراميدز تمسك باستمرار بوبو، نظرًا لحاجة الفريق لخدماته الفنية ”.

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني رحيل محمد رضا بيراميدز بوبو الزمالك سيراميكا

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