جون إدوارد يتحرك لإبعاد 3 لاعبين من الزمالك.. تجاوزات سلوكية

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن تحركات حاسمة من جانب جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، تستهدف التخلص من ثلاثة لاعبين داخل صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لأسباب تتعلق بـ"سوء السلوك والانضباط".

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الحياة"، أكد شحاتة أن من بين الأسماء التي يسعى إدوارد لإبعادها عن القلعة البيضاء، هو الظهير الأيسر أحمد فتوح، موضحًا أن اللاعب خرج مؤخرًا عن النص، بعدما ظهر في إحدى الحفلات دون الحصول على إذن من الجهاز الفني أو الإدارة، في واقعة أثارت استياءً واسعًا داخل النادي.

وأشار إلى أن الإدارة الرياضية في الزمالك بدأت بالفعل رحلة البحث عن عرض خارجي لفتوح، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، في خطوة تهدف لإعادة الانضباط داخل صفوف الفريق.

ورغم تحفظ شحاتة على ذكر أسماء اللاعبين الآخرين، إلا أنه شدد على أن قرار إبعادهم يأتي في إطار خطة واضحة من المدير الرياضي لفرض الالتزام الكامل داخل المعسكر، والحفاظ على تركيز الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتأتي هذه التحركات في وقت يخوض فيه الزمالك معسكرًا مغلقًا بالعاصمة الإدارية، استعدادًا لخوض منافسات الموسم المقبل وسط آمال جماهيرية كبيرة في استعادة الألقاب والهيبة المفقودة.