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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأوقاف تحذر: لا تطلب من ابنك أن يكذب.. وكلمة واحدة قد تهدم شخصيته

التعامل مع الأطفال
التعامل مع الأطفال
قسم التوك شو

صرّح الشيخ أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة أن أولى خطوات بناء شخصية الأبناء تبدأ من الوالدين، وتحديدًا من سلوكيات الأب مع عائلته والمحيطين به، مؤكدًا أن الأب يجب أن يكون قدوة دائمة لابنه.

تشكيل شخصية الطفل 

وأكد" أبو عمر"، خلال لقائه في برنامج "الدنيا بخير" ،مع الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، والمُذاع على قناة "الحياة"، ضمن سلسلة حلقات جديدة بعنوان "ابني ابنك"، أن الصدق هو أهم بذرة يمكن أن يزرعها الأب في ابنه منذ الصغر، مشيرًا إلى أن شخصية الطفل، تتشكل من خلال هذه القيم.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة،أن جملة بسيطة مثل "رد على التليفون وقول بابا نايم أو ماما بتصلي"، قد تزرع في نفس الطفل شعورًا بأن الكذب أمر سهل، ومتداول، ما يؤثر سلبًا على تكوينه القيمي.

وأوضح "أبو عمر"،أن الصدق مع الله هو أساس العبادات، ومع الناس هو أساس العلاقات، مشددًا على أن "الصادق قوي"، وأن الكذب يتطور مع الإنسان بمرور الوقت، وقد يتحول إلى عادة، منوهًا بأهمية مشاركة الآباء لأبنائهم في تفاصيل حياتهم اليومية، وضرورة خلق لغة حوار بسيطة، تعزز الثقة والتفاهم داخل الأسرة.

https://www.youtube.com/watch?v=rl4bQnQoeS4&t=10s

الكذب الأطفال الأوقاف وزارة الأوقاف كذب الأطفال

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