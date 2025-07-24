الأنبا باخوم يشارك في مؤتمر الأخوية الرهبانية بالإسكندرية

افتتح مؤتمر الأخوية الرهبانية الثالثة الفرنسيسكانية العلمانية، بمقر دير الآباء الفرنسيسكان، بمنطقة سموحة، بالإسكندرية.

الخليقة نشيد الرجاء

تُقام فعاليات المؤتمر تحت شعار "الخليقة نشيد الرجاء"، انطلاقًا من الآية الكتابية القائلة: "سبحوا إلهنا يا جميع خلائقه". (رؤ 5:19)، وذلك في الفترة من الثالث والعشرين، وحتى السابع والعشرين من يوليو الجاري.

بدأ المؤتمر بموكب الشموع، والترانيم الروحية، أعقبهما، كلمة الأب ناصر كرومل، راعي كنيسة السيدة العذراء للآباء الفرنسيسكان، بكفر الدوار، وكلمة الأب لوكاس حلمي، نائب الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر.

تضمن اليوم أيضًا المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر، التي ألقاها الأب فريد كمال، راعي كنيسة السيدة العذراء سيدة الكرمل للآباء الفرنسيسكان، ببولاق أبوالعلا حول "فرنسيس ونشيد المخلوقات"، بالإضافة إلى مجموعات العمل.

وبدأ اليوم الثاني من المؤتمر بصلاة باكر من الأجبية المقدسة، ثم تم الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، كما ألقى نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، المحاضرة الثانية للمؤتمر بعنوان "الأسرة المسيحية من الألم إلى الرجاء"، تلاها، عرض تقارير عن الأخويات.