ميرنا نور الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور على البحر

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



وتألقت ميرنا نور الدين باطلالة لافتة، من علي البحر حيث ارتدت فستان بالون الابيض مع الاحمر ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا أما من الناحية الجمالية، وضعت مكياجا لافتا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

وشاركت ميرنا نور الدين مؤخرا في مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.



تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.