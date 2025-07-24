الخارجية الإيرانية: موقف طهران ما يزال قويا والتخصيب سيستمر

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنّ موقف بلاده لا يزال قويا والتخصيب سيستمر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

من جانب آخر؛ قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إنّ بيان وزارة الخارجية المصرية الأخير جاء واضحًا في مضمونه ومفرداته، مؤكدًا أن ما يشهده قطاع غزة من إدخال للمساعدات عبر الأراضي المصرية – والتي تجاوزت 340 شاحنة حتى الآن – يعكس حجم الجهد المصري الحقيقي على الأرض.

التحركات الإنسانية وحركات التشوية

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه التحركات الإنسانية تُقابل بحملات تشويه متعمدة تحركها جهات إسرائيلية وأخرى إخوانية بهدف النيل من الدور المصري التاريخي والثابت في دعم الشعب الفلسطيني.

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